Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende quase R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados em Estrela

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram apreendidos 350 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta. Foto: Divulgação/PRF Foram apreendidos 350 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta sexta-feira (4), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de aproximadamente 350 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta na BR 386, em Estrela.

Agentes da PRF receberam informação do serviço de inteligência de que uma carreta vinda do Mato Grosso do Sul poderia estar transportando ilícitos. O veículo foi localizado transitando na BR 386 e estava completamente carregado com milho.

A vistoria minuciosa do veículo revelou grande quantidade de caixas de cigarro escondidos abaixo da carga de milho. Estima-se em mais de 350 mil maços de cigarro contrabandeados.

O caminhão era conduzido por um homem de 31 anos, residente em Garibaldi, que entregaria a carga na região metropolitana de Porto Alegre.

O preso, o veículo e a carga foram encaminhados à área judiciária em Santa Cruz do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul