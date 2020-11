Porto Alegre Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apreende carregamento de droga que vinha para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína foram avaliados em mais de R$ 1,5 milhão Foto: PRF/Divulgação Cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína foram avaliados em mais de R$ 1,5 milhão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Porto Alegre era o destino dos cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína que foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (18) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santa Catarina.

O carregamento da droga estava em um Chevrolet Cobalt, com placas de Biguaçu, que foi interceptado na BR 101, em Paulo Lopes. Segundo a PRF, o entorpecente renderia mais de R$ 1,5 milhão aos traficantes.

A motorista do veículo, de 29 anos, natural de São Leopoldo, demonstrou nervosismo na abordagem do efetivo da PRF. Uma vistoria minuciosa foi realizada e o entorpecente foi encontrado escondido no forro das portas traseiras do carro. A mulher foi então presa em flagrante.

