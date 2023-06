Polícia Polícia Rodoviária Federal encerra a Campanha Maio Amarelo 2023 no Rio Grande do Sul

1 de junho de 2023

A campanha foi criada com objetivo de ter ações educativas sobre o trânsito Foto: Divulgação/PRF A campanha foi criada com objetivo de ter ações educativas sobre o trânsito (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou suas atividades educativas no Rio Grande do Sul com o objetivo de conscientizar as pessoas de que a responsabilidade no trânsito é um fator determinante para a redução do número de acidentes, mortos e feridos.

Por esse motivo o tema do Maio Amarelo deste ano foi “No trânsito, escolha a vida”. Essa frase ecoou nas diversas atividades educativas realizadas pelos policiais.

Os agentes interagiram com as pessoas levando mensagens de educação para o trânsito durante abordagens usuais de fiscalização, em palestras nas escolas, empresas e outras instituições, ou em grandes eventos. Foram realizadas diversas ações em todas as regiões do estado.

Durante o mês foram 284 ações educativas, atingindo quase 29 mil pessoas. As fiscalizações também foram reforçadas, retirando de circulação 431 motoristas embriagados ou que se recusaram a fazer o teste com o bafômetro e 1.389 condutores autuados por ultrapassar em local proibido.

Apesar do foco na educação, os policiais seguiram no combate ao crime, apreendendo quase duas toneladas de maconha e prendendo 335 criminosos.

O mês de maio acabou, mas conforme a corporação, as ações educativas e as fiscalizações da PRF continuarão em todo o Rio Grande do Sul.

