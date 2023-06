Geral Presidente americano Joe Biden leva tombo em cerimônia militar

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Logo após a queda, Biden é amparado por um outro militar que estava perto e logo começa a se levantar. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sofreu uma queda durante uma cerimônia militar nesta quinta-feira (1°). O político estava em um palco montado para o evento e se desequilibrou logo após cumprimentar um militar que havia sido graduado pela Academia da Força Aérea americana. A cerimônia acontecia no Estado de Colorado.

Logo após a queda, ele é amparado por um outro militar que estava perto e logo começa a se levantar. O presidente americano, que tem 80 anos, foi ajudado, em seguida, por outras duas pessoas e se levanta em seguida.

Após se levantar, Biden parece apontar para trás, como se mostrasse em que havia tropeçado antes da queda. Os espectadores e as pessoas da delegação que estavam no palco olharam preocupados. O diretor de comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, afirmou que o presidente está bem.

“Havia um saco de areia no palco enquanto ele apertava as mãos”, explicou.

A queda de Biden ocorreu pouco após ele ter discursado durante a cerimônia de formatura. Nas falas, segundo a agência Reuters, o presidente americano alertou os graduados que eles estariam assumindo o serviço em um mundo cada vez mais instável, citando desafios na Rússia e na China.

“O apoio do povo americano à Ucrânia não cessará. Sempre defendemos as democracias, sempre”, disse Biden, que foi aplaudido.

O presidente mais velho

Biden é a pessoa mais velha a ocupar a presidência dos EUA. Ele está concorrendo à reeleição em 2024. Seu principal oponente republicano, Donald Trump, completa 77 anos este mês.

Em fevereiro, após o presidente dos EUA ter passado por exames físicos, médicos que atenderam Biden afirmaram que ele está saudável e apto para o trabalho. Ele não bebe álcool nem fuma e se exercita pelo menos cinco vezes por semana, segundo os médicos.

Em junho do ano passado, Biden caiu enquanto desmontava de sua bicicleta (ele prendeu um pé no clipe do pedal).

A situação de saúde do presidente americano costuma ser pauta de adversários e da imprensa americana. Em março, a sua equipe anunciou a remoção de um câncer de pele comum e de crescimento lento, chamado carcinoma basocelular. Um mês antes, seus médicos tinham se pronunciado sobre a situação de saúde geral dele.

Essa apresentação do boletim de saúde foi uma resposta aos constantes boatos que surgem sobre a saúde de Biden. Em fevereiro, americanos questionavam a causa da tosse frequente e do pigarro dele; o andar lento também era alvo de boatos. A equipe médica afirmou que os primeiros eram resultado de refluxo; o segundo, de um desgaste na coluna. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

