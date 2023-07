Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal encerra ofensiva com mais de R$ 2,5 milhões em apreensões

A ação visou fechar a fronteira oeste e noroeste do Rio Grande do Sul para a criminalidade

A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta domingo (2) a Operação Fortis Terminus. Ao todo foram fiscalizadas mais de 500 pessoas e 300 veículos. A ação visou fechar a fronteira oeste e noroeste do Rio Grande do Sul para a criminalidade.

O reforço do policiamento resultou na prisão de seis pessoas (sendo duas por tráfico de drogas), na recuperação de um caminhão, na apreensão de 1.187 kg de maconha, 159 gramas de cocaína, 500kg de agrotóxicos e 10.000 maços de cigarros contrabandeados entre outros itens.

Somadas, as apreensões poderiam render mais de R$ 2,5 milhões ao crime organizado.

A PRF reforça que a fiscalização das fronteiras no Rio Grande do Sul é essencial para combater a criminalidade. Ao controlar de forma eficiente as entradas e saídas do estado, é possível prevenir atividades ilícitas, como contrabando, tráfico de drogas e de pessoas.

