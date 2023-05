Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal encerra operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Operação Domiduca é uma ação nacional da PRF relacionada ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a Operação Domiduca com foco na prevenção e repressão dos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No Rio Grande do Sul a ação resultou no resgate de três menores de idade e na prisão de uma pessoa pelo crime de exploração sexual em Canguçu.

A ação foi realizada entre os dias 02 e 18 de maio nos locais que possuem características que podem aumentar os riscos de ocorrência da exploração de menores. No estado a operação mobilizou aproximadamente 175 policiais rodoviários federais que abordaram 1.083 pessoas em 135 pontos às margens da rodovia.

Em uma boate localizada às margens da BR 471, no município de Canguçu, os policiais encontraram três menores em situação de exploração, sendo uma menina de 17 anos, e dois meninos, um de 14 e outro de 15 anos. Os três foram encaminhados aos cuidados do Conselho Tutelar.

Os flagrantes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Entre as condutas ilícitas estão o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual e o abandono moral de menor.

