Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal flagra mais de mil motoristas acima da velocidade desde o início da Operação Tiradentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos veículos estava trafegando a 213 km/h na Freeway. Foto: PRF/Divulgação Um dos veículos estava trafegando a 213 km/h na Freeway. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde deste sábado (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um motorista desrespeitando o limite de velocidade na BR 290, Freeway, entre Porto Alegre e Osório, quando foi flagrado a 213 km/h, velocidade superior a 50% da permitida para o local, que é de 110 km/h. Será anotado 7 pontos na carteira de habilitação dele, além de ele ser multado em R$ 880,41 e de ter o direito de dirigir suspenso.

Em Operação de Segurança Viária, dentro da Operação Tiradentes, policiais rodoviários federais flagraram, até o momento, 1.025 veículos transitando acima do limite de velocidade da via desde o início da Operação, dia 20. As infrações foram registradas em todas as rodovias federais do RS.

Na tarde deste sábado (22) ao longo de toda a BR 290, Freeway, que vai da capital até Osório, um dos veículos estava trafegando com uma velocidade de 213 km/h, quando o máximo permitido é 110 km/h.

“Ressalta-se que no caso da infração por excesso de velocidade em que o veículo esteja acima de 50% da velocidade máxima da via, a infração será gravíssima X 3, com valor de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir e de ser anotado 7 pontos na carteira de habilitação do infrator”, observou a PRF.

“A Polícia Rodoviária Federal vai continuar realizando operações para coibir o excesso de velocidade”, concluiu a PRF. O principal objetivo é reduzir o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais do Rio Grande do Sul neste feriado de Tiradentes, causados pela combinação de excesso de velocidade com ultrapassagens proibidas e indevidas, resultando em colisões frontais e saídas de pista seguidas de capotamentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-rodoviaria-federal-flagra-mais-de-mil-motoristas-acima-da-velocidade-desde-o-inicio-da-operacao-tiradentes-no-rio-grande-do-sul/

Polícia Rodoviária Federal flagra mais de mil motoristas acima da velocidade desde o início da Operação Tiradentes no Rio Grande do Sul

2023-04-22