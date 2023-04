Rio Grande do Sul Polícia prende casal com cocaína, crack e centenas de munições de fuzil em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

O valor estimado do prejuízo financeiro aos criminosos é de mais de 1 milhão de reais. Foto: PRF/Divulgação O valor estimado do prejuízo financeiro aos criminosos é de mais de 1 milhão de reais. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e uma mulher que estavam transportando 6 quilos de cocaína, 5 quilos de crack e 200 munições de fuzil em um carro. A ação ocorreu por volta do meio-dia deste sábado (22) na BR 285, em Passo Fundo.

Em uma ação de combate ao crime da Operação Tiradentes, policiais abordaram um Palio com placas do Paraná. No carro estavam o motorista e uma passageira que, ao serem indagados sobre a viagem, responderam com informações desconexas. Por isso, os agentes decidiram fazer uma busca mais apurada, encontrando dezenas de tabletes de drogas e 200 munições de fuzil calibre 5.56 que estavam escondidos na forração das portas do carro.

O homem de 51 anos é de São Paulo, e a mulher, de 44, é do Paraná. Não foram encontradas ocorrências anteriores para eles. No momento da abordagem, o motorista vestia um macacão do Samu para tentar despistar a fiscalização.

Depois que os policiais encontraram o ilícito, eles disseram que pegaram o carro em Foz do Iguaçu e entregariam em Passo Fundo. O valor estimado do prejuízo financeiro aos criminosos é de mais de 1 milhão de reais.

2023-04-22