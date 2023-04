Porto Alegre Dia Nacional do Chorinho é comemorado com evento gratuito em Porto Alegre neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Atividade será realizada na rua Bento Figueiredo, bairro Bom Fim. (Foto: Arquivo/Senado)

Em comemoração do Dia Nacional do Chorinho, celebrado neste domingo (23), a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa realizará um evento com entrada franca entre 16h e 22h30min na rua Bento Figueiredo (entre Fernandes Vieira e Ramiro Barcelos), bairro Bom Fim. As atrações incluem palestra, feira de discos e incluindo apresentações de artistas do gênero.

Para a abertura foi convidado o violonista, compositor e professor Mathias “Sete Cordas” Pinto, responsável pela coordenação da Oficina do Choro, que tem contribuído para a preservação e divulgação dessa manifestação artística na capital gaúcha – em 20 anos, já formou gratuitamente mais de mil pessoas.

Na sequencia, será a vez de um pocket-show com o também professor Luís Machado, cofundador da instituição Junto com ele estará o cavaquinista Paulo Carvalho. Depois o destaque será uma super banda formada por integrantes da Oficina e pelo Gurias Duo.

O espetáculo posterior estará a cargo do grupo Sem Choro Nem Vela, em um homenagem ao carioca Pixinguinha (1897-1973), gênio musical brasileiro cuja data de nascimento serviu de referência para a criação da data temática. Já para o encerramento está prevista um roda de chorinho.

Gênero fundamental para a música popular brasileira, o choro (ou chorinho) tem origens que remontam ao século de 1800. Os artistas que o praticam são tradicionalmente chamados de “chorões”, enquanto os grupos recebem a denominação de “regionais”.

Resumo

– 16h: Evento com discos de vinil de Chorinho.

– 17h: Palestra com Mathias “Sete Cordas” Pinto.

– 18h30min: Oficina de Choro.

– 18h45min: Duo Choro das Gurias.

– 19h30min: Grupo Sem Choro Nem Vela.

– 20h30min: Roda de Choro.

– 22h30min: Encerramento.

(Marcello Campos)

