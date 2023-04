Porto Alegre Ilha da Pintada terá ação de inseticida contra a dengue nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pulverização com inseticida será feita pela Diretoria de Vigilância em Saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA A pulverização com inseticida será feita pela Diretoria de Vigilância em Saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ruas da Ilha da Pintada terão operação de bloqueio químico contra a dengue nesta segunda-feira (24), a partir das 8h30min. A pulverização com inseticida será feita pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) nos seguintes locais: ruas Caviana, Tupinambarana, Garruchos, Japeju, Nossa Senhora da Boa Viagem e avenida Presidente Vargas.

O ponto de encontro da equipe será a avenida Presidente Vargas, 1753. Em caso de chuva, a aplicação será suspensa. As pulverizações são feitas a partir de avaliação técnica da Vigilância em Saúde, que coordena o trabalho de campo.

Estarão no território técnicos da DVS da Secretaria Municipal de Saúde, agentes de combate a endemias e funcionários da empresa terceirizada contratados pela prefeitura para a execução do serviço. O pessoal estará identificado com coletes e crachás.

Pessoas que tiverem sintomas compatíveis com a dengue, como febre alta acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos, devem procurar atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ilha-da-pintada-tera-acao-de-inseticida-contra-a-dengue-nesta-segunda-feira/

Ilha da Pintada terá ação de inseticida contra a dengue nesta segunda-feira

2023-04-22