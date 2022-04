Tecnologia Polícia Rodoviária Federal lança Programa Multiagência

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou, em Março deste ano (2022), o Programa Multiagência. Esse programa consiste no compartilhamento de diversos sistemas de fiscalização e controle, utilizados pela instituição, a órgãos do Sistema Único de Segurança Pública e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). O objetivo é auxiliar instituições a registrar e acompanhar ocorrências, bem como integrar, estruturar, analisar e disponibilizar dados de forma rápida e segura.

Criado para ser um instrumento de integração e cooperação entre órgãos parceiros municipais e estaduais, o Programa Multiagência disponibiliza sistemas em forma de serviço (SaaS) já utilizados pela PRF. Entre eles, destacam-se o Sistema DAT (Declaração de Acidente de Trânsito), BOP (Boletim de Ocorrências Policiais), BAT (Boletim de Acidente de Trânsito) e PRF Móvel (Sistema de consulta). Com o programa, será oferecida toda a infraestrutura de tecnologia de cada sistema, no entanto, os serviços serão adaptados para as realidades dos órgãos locais.

O PRF Alexandre Tavares, gerente do Programa Multiagência pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC/PRF), afirma que os sistemas disponibilizados continuarão sendo totalmente mantidos pela PRF e que a instituição também irá fornecer manuais de utilização e materiais de treinamento. “Os sistemas são certificados, seguros e prontos para uso. Possuem layouts personalizados, interfaces limpas e tecnologias modernas. A finalidade do programa é trazer maior eficiência e agilidade para as equipes operacionais, resultando em diversos benefícios para o setor público e para a sociedade”, conclui.

A adesão ao Programa Multiagência será realizada através de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmados pelas Superintendências da PRF, em cada unidade da federação. O órgão parceiro que aderir ao programa terá acesso às bases de dados através de painéis analíticos, sem contrapartidas financeiras. “Hoje já temos o DAT multiagência sendo oferecido a órgãos parceiros e em produção com 10 parceiros (9 municípios e na Polícia Militar de Roraima). Temos mais 13 órgãos testando o sistema e logo estarão utilizando em produção”, afirma o PRF Alexandre Tavares.

Sistemas PRF

DAT – Declaração de Acidente de Trânsito.

Criado em 2015, o sistema está disponível no portal da PRF para que usuários envolvidos em acidentes de trânsito nas rodovias federais façam o registro. Somente para ocorrências sem vítimas. Com o Programa Multiagência, a PRF oferece toda a expertise na parte de tecnologia do sistema, mas ele é configurado para o órgão parceiro.

BAT – Boletim de Acidente de Trânsito.

Documento em que a própria PRF registra acidentes que deixaram vítimas (lesionadas ou mortas), ou que envolvam produto perigoso, que causem danos ao meio ambiente, entre outros. Com o Programa Multiagência, a parte de tecnologia é mantida pela PRF, mas o sistema é configurado e terá a identidade do órgão parceiro.

O sistema está no ar desde 2006, lançado como Br-Brasil, primeiro sistema digital de registro de acidentes da PRF. Em 2017, foi lançado o NovoBAT, em substituição ao Br-Brasil

BOP – Boletim de Ocorrências Policiais.

Sistema utilizado para o registro das ocorrências policiais realizadas pelos PRFs. Este é um sistema que, com o Programa Multiagência, será disponibilizado apenas para o uso das forças de segurança.

O BOP foi lançado em 2014, como sistema Br-Crime, primeiro sistema digital de registro de ocorrências policiais da PRF. Em 2017, foi lançado o BOP, em substituição ao Br-Crime.

Sistemas móveis (PRF móvel).

Sistema automatizado de consulta da PRF, tendo sido lançada a primeira versão em 2008. Da mesma forma que o BOP, este é um sistema que, com o Programa Multiagência, será disponibilizado apenas para o uso das forças de segurança e fiscalização.

