Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

A velocidade máxima permitida na faixa é de até 70 km /h. Foto: Divulgação A velocidade máxima permitida na faixa é de até 70 km /h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que em decorrência do alto fluxo de veículos que transitam pela BR-290 durante o feriado de carnaval pode haver a liberação do uso do acostamento entre as cidades de Porto Alegre e Osório no período.

Quando liberado, o acostamento só pode ser usado por veículos de pequeno porte, como carros e motos. Além disso, a velocidade máxima permitida na faixa é de até 70 km /h.

“Para saber se o trânsito no acostamento está liberado, o motorista deve observar as placas de sinalização equipadas com iluminação laranja intermitente que existem ao longo da rodovia”, afirmou a PRF.

Trânsito seguro

• Sempre faça uma revisão no veículo: verifique pneus, inclusive o estepe, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

• Nas rodovias de pista simples, faróis também devem ser acesos durante o dia;

• Mantenha a atenção na rodovia; observe as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;

• Utilize o cinto de segurança e os sistemas de retenção paras crianças (bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação);

• Procure se informar sobre as condições do clima nos lugares por onde vai passar.

