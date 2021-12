Polícia Polícia Rodoviária Federal prende contrabandistas transportando 200 mil maços de cigarros em Rosário do Sul

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Policiais apreenderam cerca de 200 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados. Foto: PRF/Divulgação Policiais apreenderam cerca de 200 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados. (Foto: PRF) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens transportando cerca de 200 mil maços de cigarros em um caminhão na tarde deste sábado (18). A abordagem ocorreu na BR-290 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Mercedes-Benz com placas de Santana do Livramento, que transitava pela BR-290 e, ao vistoriarem o compartimento de carga, encontraram cerca de 200 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados.

O motorista, 73 anos, natural de Rosário do Sul e sem antecedentes, disse aos policiais que carregou os cigarros no noroeste do Estado e entregaria em Santana do Livramento. Além dele, viajava no caminhão um uruguaio naturalizado brasileiro, de 49 anos, também sem antecedentes.

Os dois foram presos, conduzidos à polícia judiciária em Santana do Livramento e responderão pelo crime de contrabando. O veículo e a carga, avaliados em mais de 800 mil reais, foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia