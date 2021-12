Polícia Com operações intensificadas desde o início do mês, a PRF reforça o combate ao crime na região metropolitana

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Ações ocorrem de forma coordenada em todo o Estado. Foto: PRF/Divulgação Ações ocorrem de forma coordenada em todo o Estado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Desde o início de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vem intensificando as operações voltadas à repressão e ao combate ao crime. Neste final de semana os agentes realizam a Operação Laçador, que estabelece barreiras e abordagens em vários pontos da região metropolitana de Porto Alegre. No entanto, as ações ocorrem diariamente em locais estratégicos em todo o Estado.

Segundo a PRF , os trabalhos coordenados tem o apoio do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

As operações – com o incremento do policiamento ostensivo, com o emprego de grupos especializados e de cães de detecção – vêm sendo intensificadas desde o início do mês e devem seguir este ritmo até o fim do período de Carnaval.

Nesta sexta-feira (17) à noite e madrugada deste sábado (18), foi realizada a Operação Laçador, com barreiras e abordagens em vários pontos da região metropolitana de Porto Alegre, em especial na região das ilhas e pontes do Guaíba. Aqueles que transitavam pela rodovia eram abordados, assim como os que tentavam desviar por vias marginais e adjacentes.

Com a participação do Grupo de Motociclistas, do Núcleo de Operações Especiais e Grupo de Operações com Cães, a operação teve a finalidade de interceptar motoristas e passageiros, ônibus, carros e motos, entre outros veículos, para apreender ilícitos e frear a ação criminosa.

