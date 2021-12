Brasil Geólogos da Defesa Civil Nacional monitoram e avaliam áreas de risco em cidades atingidas pelas chuvas no extremo sul da Bahia

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Estado já tem 14 mortes causadas por temporais, que afetaram mais de 299 mil pessoas. Foto: Instagram/Reprodução Estado já tem 14 mortes causadas por temporais, que afetaram mais de 299 mil pessoas. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Instagram/Reprodução

Geólogos da Defesa Civil Nacional estão em comunidades rurais de Itamaraju (foto), no extremo sul da Bahia, neste sábado (18), fazendo monitoramento e avaliação de áreas de risco. Os trabalhos começaram na sexta (17), na sede do município, e as equipes seguiram para os distritos de Nova Alegria e São Paulinho.

A expectativa é de que os técnicos também visitem o município de Jucuruçu, outra localidade muito afetada pelos temporais, para realizar o mesmo serviço. Após o trabalho, o órgão deve enviar um relatório com os dados completos.

A Defesa Civil Nacional também está em Itamaraju para evitar novas tragédias pelo temporal nas próximas horas, já que a previsão é de chuva forte neste fim de semana, com 40 milímetros em até 24 horas, no mínimo. Neste domingo (19), o perigo é maior, pois há possibilidade de chuva com trovoada, que pode gerar alagamentos e deslizamentos de terra.

Entre segunda-feira (20) e terça-feira (21), a previsão é de céu nublado parcialmente nublado chuva fraca e isoladas. Não se descarta a possibilidade de eventos significativos, sobretudo deslizamentos de terra. A probabilidade de chuva entre 10 a 30 mm.

O Ministério da Cidadania tem atuado em várias frentes em 29 municípios baianos, dos quais 31 apresentam demanda de serviço de acolhimento, segundo o governo federal. Os municípios com demanda de alojamento provisório estão providenciando a documentação necessária para a solicitação do co-financiamento federal.

Nesta sexta-feira, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) realizou o resgate de duas pessoas que precisavam de atendimento médico com urgência. Um idoso de 84 anos, paciente oncológico, foi levado do distrito de São Paulino para a base do Graer, onde uma equipe médica já o aguardava para a realização de um procedimento de troca de sonda. Logo após, o paciente foi transportado de volta para casa.

Outro homem, de 59 anos, também foi transportado pelo helicóptero do Graer, em Itamaraju, após ter sido picado por uma cobra. Ele foi levado ao hospital para tomar soro antiofídico. O estado de saúde dele não foi detalhado.

Chuva na Bahia

Na sexta-feira (17), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), divulgou que subiu para 14 o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia.

Além disso, o número de feridos passou de 267 para 276. As mortes foram registradas em:

– Ruy Barbosa (1);

– Itapetinga (1);

– Itaberaba (2);

– Itamaraju (3);

– Macarani (1);

– Prado (1);

– Amargosa (2);

– Jucuruçu (3).

Ao todo, 299.360 pessoas foram afetadas pela chuva de alguma forma. Entre as cidades mais afetadas estão Itamaraju, Jucuruçu, Prado, Itanhém e Medeiros Neto.

Até então, 63 municípios estão em situação de emergência por causa da chuva, desde o início de novembro. Segundo a Sudec, 7.402 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram de apoio das prefeituras e 21.564 ficaram desalojadas, o que significa dizer que também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não necessitaram de abrigo.

