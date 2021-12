Porto Alegre Ação na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, aplica mais de 800 doses contra a covid neste sábado

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vacinação contra o coronavírus ocorreu no trecho 1 da Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Vacinação contra o coronavírus ocorreu no trecho 1 da Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 821 doses de vacinas contra a covid na ação especial de vacinação realizada neste sábado (18), no trecho 1 da Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro. Foram 18 vacinas de primeira dose, 420 de segunda dose (sendo 304 de Janssen) e 383 doses de reforço.

Receberam a primeira dose pessoas a partir de 12 anos. A segunda dose foi aplicada em pessoas vacinadas com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech e Coronavac/Butantan há mais de 8 semanas e 28 dias, respectivamente. Receberam a dose de reforço pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose há pelo menos cinco meses e imunossuprimidos com o esquema vacinal completo há 28 dias. Já a dose da Janssen foi oferecida a pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante até sete de julho.

Durante a ação, foi realizado no local evento especial de agradecimento aos parceiros que auxiliaram na campanha de vacinação contra a covid, com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário de saúde Mauro Sparta.

A vacinação será retomada na segunda-feira (20). Os locais e horários serão divulgados neste domingo (19).

Atualização do Auxílio Brasil – Quatro unidades de saúde estiveram abertas neste sábado para atualização de saúde do programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família: unidades Beco dos Coqueiros, Domênico Feoli, Passo das Pedras II e Rubem Berta. Ao todo, foram realizados 401 atendimentos, das 8h às 17h.

Os beneficiários têm até o dia 29 de dezembro para fazer a pesagem obrigatória semestral. O procedimento é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, condicionante para permanecer no programa, e pode ser feito em qualquer uma das 133 unidades de saúde da Capital, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O público-alvo são crianças com idade inferior a 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos. É necessário levar o cartão do SUS e do programa, a carteira de vacinação de crianças menores de 7 anos para atualização e controle de pré-natal para gestantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre