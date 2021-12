Brasil Brasil registra 153 mortes e 3,3 mil casos de coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Número de pessoas recuperadas chega a 21,47 milhões. Foto: Álisson Pinheiro/CBDU

O número de infectados pelo novo coronavírus, em 24 horas, chegou a 3.323, totalizando 22,212 milhões de casos desde o início da pandemia de coronavírus.

De sexta-feira (17) para sábado (18) foram confirmadas 153 mortes. No total, o coronavírus causou a morte de 617.754 pessoas, no Brasil. Ainda há 2.726 falecimentos em investigação.

As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde deste sábado. O balanço consolida informações sobre casos e mortes enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Há 118.924 pessoas em acompanhamento por equipes de saúde. A quantidade de pessoas que se recuperaram da doença chegou a 21,47 milhões.

Algumas unidades da federação não atualizaram os dados hoje: Bahia, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul apresentam informações do dia 9 deste mês; Mato Grosso e Distrito Federal têm dados de sexta-feira.

Segundo o consórcio de imprensa, a média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 132, abaixo de 200 pelo 15º dia consecutivo, mas influenciada pelo ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde. Já a média móvel de testes positivos na última semana é de 3.450.

Nos estados, segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking com mais mortes por covid, registradas até o momento, estão São Paulo (155.001), Rio de Janeiro (69.338), Minas Gerais (56.552), Paraná (40.855) e Rio Grande do Sul (36.354).

O Rio Grande do Sul registrou a morte de cinco pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 154 novas infecções neste sábado. Com estes números, o Estado chega ao total de 36.354 mortes por coronavírus e 1.499.613 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.462.243 (98% dos casos). Outras 915 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, 8% de 1.499.613 necessitaram de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 114.222 pessoas no Rio Grande do Sul. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,9% (1.789 pacientes em 3.200 leitos em unidades de tratamento intensivo) no Estado gaúcho.

Vacinação infantil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado (18) que a decisão do governo em vacinar crianças de 5 a 11 anos será tomada no dia 5 de janeiro, após audiência pública a ser realizada no dia anterior. Em conversa com jornalistas, Queiroga disse que a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não é decisão suficiente para viabilizar a vacinação para esse grupo.

“[Só a autorização da Anvisa] não é suficiente. Porque, se você olhar todas as políticas públicas do Ministério da Saúde e verificar todas as autorizações que a Anvisa deu em relação a medicamentos, a dispositivos médicos, basta ver o que tem autorizado pela Anvisa e o que está incorporado no SUS [Sistema Único de Saúde]. São avaliações distintas”, explicou o ministro.

Queiroga disse que aguarda parecer da Câmara Técnica Assessora de Imunizações (CTAI). O documento será levado na próxima semana para apreciação em uma consulta pública, um mecanismo de participação social não presencial, usado por entes públicos para subsidiar o processo de tomada de decisão.

“No dia 4 de janeiro, faremos uma audiência pública para discutir o que foi oferecido em consulta pública que, em adição ao posicionamento da CTAI, servirá de base para a decisão final do Ministério da Saúde”, acrescentou o ministro.

Nesta semana, a Anvisa já havia aprovado o uso da vacina da Pfizer em crianças na faixa de 5 a 11 anos. Segundo a agência, existem evidências científicas de que o imunizante, aplicado em duas doses nesse público, pode ser eficaz na prevenção de doenças graves causadas pelo vírus.

