Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende homem que se masturbava dentro de ônibus na BR-101

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Denúncia partiu de duas passageiras de um ônibus que fazia a linha Porto Alegre-Torres. (Foto: Divulgação/PRF)

Na tarde desta sexta-feira (15), na BR-101, em Osório, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem por importunação sexual. Duas mulheres reclamaram que ele se masturbava dentro do ônibus em que elas estavam.

Após receberem denúncia de duas passageiras de um ônibus que fazia a linha Porto Alegre-Torres, sobre um homem que se masturbava dentro do coletivo, agentes da PRF abordaram o veículo. As duas jovens, de 17 e 24 anos de idade, disseram aos policiais que um dos passageiros estava se masturbando perto delas enquanto as olhava.

O homem, de 36 anos de idade, assumiu os atos. Ele foi preso em flagrante e conduzido à polícia judiciária de Osório, assim como as vítimas.

Maconha na Freeway

Em outro caso, ocorrido na manhã desta sexta-feira (15), na BR-290 (Freeway), em Santo Antônio da Patrulha, a PRF apreendeu 4 quilos de maconha e recuperou um Golf roubado. Dois criminosos foram presos.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, agentes abordaram um Golf com placas de Erechim. No veículo, estavam o condutor, de 26 anos, de Porto Alegre, sem antecedentes, e outro homem, de 38 anos, de Esteio, com antecedentes policiais por posse ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente. Eles disseram aos policiais que estavam voltando da praia.

Os agentes federais revistaram o veículo e desconfiaram do peso de um travesseiro. Dentro dele encontraram quatro quilos de maconha. Os dois homens então admitiram que pegaram a droga em Tramandaí para revendê-la em Esteio. Com a quantidade apreendida seria possível fazer pelo menos quatro mil cigarros.

Os policiais realizaram então uma fiscalização minuciosa do carro e descobriram que ele havia sido roubado em Santa Catarina e estava com placas clonadas.

Os dois homens foram presos por tráfico de drogas e receptação e conduzidos com a droga para a área judiciária local. O carro será encaminhado para a perícia e depois devolvido ao dono.

Já são mais de 7 toneladas de drogas apreendidas pela PRF em 2020 nas rodovias gaúchas.

