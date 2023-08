Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende traficante com quase 200 quilos de maconha em Torres

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

O condutor, 28 anos, morador de Gravataí, foi preso. Foto: Divulgação/PRF O condutor, 28 anos, morador de Gravataí, foi preso. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na noite desta terça-feira (29),a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava vários tabletes de maconha em um automóvel. A ação ocorreu na BR 101 em Torres.

Os policiais receberam informações sobre um veículo com apropriação indébita que estaria vindo de Santa Catarina em direção ao Rio Grande do Sul. Os policiais avistaram um veículo com as mesmas características na divisa com o estado catarinense e o abordaram.

Ao vistoriar o carro, foi encontrado um carregamento de tabletes de maconha que estava acondicionado dentro de sacos plásticos no porta-malas.

O condutor, 28 anos, morador de Gravataí, foi preso. Ele disse que pegou a droga no Paraná, e que havia alugado o carro para fazer serviço de Uber e não devolveu mais o veículo.

O traficante e o entorpecente foram encaminhados à polícia judiciária local para o registro do flagrante. O carro foi removido para devolução ao proprietário. Após a pesagem oficial, foi verificado um total de 199,4 kg de maconha.

