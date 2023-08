Porto Alegre Linha Turismo de Porto Alegre tem novo modelo de ônibus a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Novidades incluem aberturas laterais sem janelas, ampliando a visibilidade para os passageiros. (Foto: Jurandréia Silveira/PMPA)

A partir desta quarta-feira (30), a Linha Turismo de Porto Alegre conta com um novo modelo de ônibus. O coletivo acomoda 57 passageiros sentados e oferece novidades ao público, incluindo ampla visibilidade durante os passeios, pois as aberturas laterais e traseira não são cobertas por janelas – a prefeitura não detalhou como isso funcionará em dias de baixas temperaturas.

Essa abertura inclui um teto panorâmico, dispositivo que proporciona melhor visão dos locais percorridos, como monumentos e prédios históricos. Como o dispositivo é móvel, pode proteger os passageiros em momentos de chuva.

Além disso, desenhos de vários pontos turísticos da Capital estampam a área externa do ônibus. Na parte traseira, o artista plástico Leandro Selister dá destaque ao selo “Porto Alegre, Capital Mundial do Churrasco” – iniciativa criada pela prefeitura em parceria com o setor privado para fomentar a gastronomia e a atração de visitantes.

O serviço é operado de terça-feira a domingo, com partidas às 10h30min e 12h30min (horários que podem incluir 14h30min e 16h30min, conforma a demanda e disponibilidade). Endereço: Armazém B3 do Cais do Porto, na avenida Mauá nº 1.050 (Centro Histórico). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou pelo site linhaturismo.com.br.

Apresentação

Presente no primeiro passeio do ônibus, nesta segunda-feira (29), o secretário-adjunto municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo falou que Porto Alegre vive um novo momento no turismo:

“Essa retomada resulta de uma soma de esforços, na qual a iniciativa privada tem sido parceira fundamental. O novo ônibus é uma bela ferramenta turística”.

(Marcello Campos)

2023-08-29

2023-08-29