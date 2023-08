Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul sobe nove posições e agora ocupa o sétimo lugar nacional no ranking de qualidade das estradas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Trata-se do segundo ano consecutivo de melhora do Estado no item "rodovias" . (Foto: Ascom/Selt)

Divulgado recentemente, o Ranking de Competitividade dos Estados em 2023 classifica o Rio Grande do Sul em sétimo lugar dentre as 27 unidades federação no item “qualidade das estradas”. A colocação representa uma subida de nove posições em relação ao levantamento de 2022 – trata-se do segundo ano consecutivo de melhora nesse item.

O ranking é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), instituição fundada em 2008 e que avalia os instrumentos capazes de garantir eficácia na gestão e qualidade nas políticas públicas. Esse levantamento conta com parceria técnica da empresa Tendências Consultoria e a startup Seall, utilizando dados de várias outras entidades, como os da Confederação Nacional de Transportes.

“Desde 2021, já investimos cerca de R$ 2 bilhões em infraestrutura”, destacou o governador Eduardo Leite durante a Expointer, em Esteio (Região Metropolitana), durante cerimônia de anúncio de novos investimentos em rodovias estaduais. Ainda segundo ele, o valor mencionado é sete vezes maior que a média dos anos anteriores.

“A preocupação com a qualidade das rodovias estaduais é uma constante neste governo.”, complementou o titular da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella. “ Temos compromisso com a manutenção de condições que contribuam para o desenvolvimento do Estado, e a melhora de posição confirma que estamos no caminho certo.”

Classificação geral

Se levados em consideração todos os indicadores, e não apenas os de infraestrutura, o Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar na colocação geral, após evoluir da nona para a sexta posição em 2022. Trata-se da sexta edição da pesquisa a manter a presença do Estado no “top 10”.

Com base nos eixos “atração de investimentos”, “planejamento e execução de políticas públicas” e “foco na população”, os técnicos avaliam 99 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos. Confira a seguir o desempenho do Rio Grande do Sul em cada item:

– Eficiência da máquina pública: 1º lugar.

– Inovação: 2º lugar.

– Sustentabilidade social: 4º lugar.

– Segurança pública: 5º lugar.

– Educação: 6º lugar.

– Capital humano: 7º lugar.

– Sustentabilidade ambiental: 9º lugar.

– Infraestrutura: 16º lugar.

– Potencial de mercado: 20º lugar.

– Solidez fiscal: 27º (último) lugar.

“O ranking ressalta pontos negativos e positivos de cada unidade federativa [os 26 Estados, mais o Distrito Federal]”, salienta o gerente de competitividade do CLP, Lucas Cepeda. Com isso, os governos contam com subsídios adicionais para traçar políticas públicas mais eficazes.

(Marcello Campos)

2023-08-29