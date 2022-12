Brasil Polícia conclui que Seu Jorge foi alvo de racismo em Porto Alegre, mas não identifica autores

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Testemunhas confirmaram ter ouvido as ofensas racistas, portanto, há materialidade, mas não é possível atribuir a autoria a uma pessoa Foto: Divulgação Testemunhas confirmaram ter ouvido as ofensas racistas, portanto, há materialidade, mas não é possível atribuir a autoria a uma pessoa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o caso que investigava atos de racismo contra o cantor Seu Jorge, em um show realizado em Porto Alegre, no dia 14 de outubro deste ano. Dois meses após a denúncia, as investigações confirmaram que o artista foi alvo de ofensas raciais, mas os autores do crime não foram identificados.

De acordo com a delegada Andrea Mattos, titular da Delegacia de Combate à Intolerância, a pluralidade de vozes nos trechos de áudios do show analisados pela investigação, impediram a identificação.

Além disso, as imagens da plateia também não ajudaram devido à perspectiva que foram registradas. Apesar disso, testemunhas confirmaram ter ouvido as ofensas racistas, portanto, há materialidade, mas não é possível atribuir a autoria a uma pessoa física.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil