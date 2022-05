Mundo Polícia suspeita que brasileiro morto em Portugal tenha sido assassinado; entenda

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Brasileiro encontrado morto em Portugal tinha abraçadeira no pescoço. (Foto: Arquivo Pessoal)

A polícia de Portugal informou nesta sexta-feira (20) que o corpo do brasileiro Douglas Gonçalves de Almeida, de 36 anos, foi encontrado com uma abraçadeira de plástico em volta do pescoço. As autoridades do país investigam se o mineiro de Araçuaí foi vítima de homicídio.

O corpo de Almeida estava a 500 metros do carro dele, em uma área de mata próxima a rodovia que dá acesso ao Cabo da Roca, em Sintra. Os restos mortais foram localizados na última segunda-feira (16) após testemunhas terem visto o veículo da vítima no acostamento da via.

De acordo com a publicação, o corpo do brasileiro estava deitado no chão e tinha a cinta de plástico envolvida em seu pescoço. As informações são do jornal português Correio da Manhã.

Almeida estava há uma semana desaparecido. Ele havia sido visto pela última vez entrando no prédio da ex-companheira, que estava em trabalho de parto.

Natural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Almeida se preparava para dar suporte à mulher com quem se relacionou no passado e estava esperando um filho dele.

Depois da ida ao hospital, as informações estão desencontradas e a polícia portuguesa tenta entender o que aconteceu. Almeida não voltou da unidade de saúde e tampouco levou os objetos do bebê.

O dono de uma oficina mecânica, localizada próxima ao prédio onde o rapaz desapareceu, disse ter visto o mineiro entrar no edifício, em Lisboa, a 33 quilômetros de onde o corpo foi encontrado, mas não o viu sair.

De acordo com seu tio e padrinho, Milton Souza, o carro dele foi encontrado, sem sinais de arrombamento ou acidente em uma estrada deserta. “O local era como um caminho de praia, algo assim, e o carro estava intacto, tudo perfeito. Ele foi encontrado sem vida, de bruços, próximo ao carro, com sinais de enforcamento”, explicou o tio. Com o corpo, foram encontrados os pertences de Douglas, como bolsa, carteira e cartões.

A Polícia Judiciária realizou perícias no carro e no local onde estava o corpo. A corporação abriu um inquérito para desvendar as circunstâncias da morte.

Uma vaquinha online, inicialmente criada para os custos de uma viagem visando a ajudar nas buscas pelo mineiro, agora é destinada a trazer o corpo dele ao Brasil.

