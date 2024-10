Porto Alegre Polícia tenta identificar homem que matou funcionário de um posto de combustíveis em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Crime foi registrado por câmera de segurança do estabelecimento, na rua Antônio de Carvalho. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil tenta identificar o homem que matou a tiros um frentista em posto de combustíveis na avenida Antônio de Carvalho (bairro Jardim Carvalho), Zona Leste de Porto Alegre. Cometido na manhã de domingo (6), o crime foi registrado por câmera de segurança do estabelecimento. O atirador teria atacado o funcionário após ser impedido de utilizar o banheiro feminino.

Nas imagens é possível ver o cliente sentado junto a uma das bombas de abastecimento, próximo a uma mulher que está de pé e a dois frentistas. Ele então se levanta, saca da uma arma-de-fogo da parte de trás da cintura, aponta para a cabeça de um dos trabalhadores e atira duas vezes, a curta distância. A vítima tomba no local, enquanto a acompanhante do agressor aparenta desespero com a situação. O outro homem corre em direção ao escritório do posto, sem ser atingido.

Após os disparos, o casal deixou rapidamente o local a bordo do mesmo automóvel com o qual havia chegado ao estabelecimento – não foram divulgadas informações sobre modelo do carro ou outros detalhes. A vítima morreu no local. Trata-se de Ingo Patrício Tasca Nunes, 46 anos e que deixa esposa e dois filhos. O corpo foi sepultado na noite dessa segunda-feira (7) no Cemitério da Santa Casa, na capital gaúcha.

Atropelamento fatal

Também na Capital, uma mulher morreu por volta das 8h dessa segunda-feira após ser atropelada por um automóvel Volkswagen Gol no trecho da avenida João Pessoa junto ao Parque da Redenção e a poucos metros da rua José Bonifácio, no sentido Bairro-Centro. Até o fim da noite, não havia informações sobre quem é a vítima, pois ela não portava apenas uma mochila com pertences mas sem qualquer documento.

O motorista parou para prestar socorro. Em depoimento informal às equipes da Brigada Militar (BM) e Empresa Pública de Trânsito e Circulação (EPTC) que atenderam a ocorrência, ele relatou que a pedestre – aparentando cerca de 20 anos – atravessou a faixa repentinamente, correndo em direção à parada do corredor de ônibus ali existente. Garantiu, ainda, que o sinal estava verde para veículos e que não houve tempo para frear antes da colisão.

Na mesma área, porém na faixa inversa, um outro acidente desse tipo ocorreu na manhã de 14 de junho. A vítima naquela ocasião foi um homem que costumava receber atendimento em um Centro de Apoio Psicossocial (Caps) na rua José Bonifácio. Ele foi atingido por um coletivo em trecho sem faixa de segurança no corredor de ônibus da João Pessoa.

(Marcello Campos)

2024-10-07