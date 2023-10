Polícia Policiais rodoviários federais apreendem mais de 1,3 tonelada de maconha no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

A droga era transportada em uma carreta com placas do Paraná Foto: PRF/Divulgação A droga era transportada em uma carreta com placas do Paraná. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite deste (15), 1,38 tonelada de maconha na BR-386, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda-feira (16), a droga era transportada em uma carreta com placas do Paraná. O motorista desobedeceu à ordem de parada dos policiais durante uma blitz, percorreu cerca de 500 metros, abandonou o veículo e fugiu a pé.

A PRF faz buscas para encontrar o traficante. Segundo a corporação, a droga foi avaliada em mais de R$ 3 milhões.

