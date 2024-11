Brasil Policiais são afastados e investigados por suspeita de envolvimento na morte de delator do PCC em aeroporto

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto com dez tiros na última sexta-feira Foto: Divulgação O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto com dez tiros na última sexta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A força-tarefa criada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) determinou, nesta terça-feira (12), o afastamento de oito policiais militares investigados pela Corregedoria da instituição, após a execução do empresário Antonio Vinicius Gritzbach no Aeroporto de Guarulhos, na última sexta-feira (8).

Segundo a pasta, um inquérito policial militar investiga, há mais de um mês, o envolvimento dos PMs na escolta de Gritzbach, que era ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O documento que confirma o afastamento dos policiais foi assinado pelo coronel Fábio Sérgio do Amaral, chefe da Corregedoria da Polícia Militar (PM) e integrante da força-tarefa.

Segundo a pasta, os agentes já foram notificados pela Corregedoria da Polícia Militar para prestar esclarecimentos no inquérito. A atividade de segurança privada exercida por agentes, popularmente conhecida como “bico”, é proibida pelo regulamento disciplinar da instituição.

Os celulares dos policiais que estavam presentes no dia da execução foram apreendidos e passam por análise. A Corregedoria da Polícia Civil também acompanha os policiais civis que foram citados por Gritzbach no acordo de delação firmado com o Ministério Público.

Nessa segunda- feira (11), integrantes do Ministério Público de São Paulo (MPSP) relataram que já identificaram as delegacias onde possivelmente estão lotados os policiais suspeitos de participação no crime. De acordo com Artur Dian, delegado-geral da Polícia Civil paulista, o afastamento dos agentes só é possível após a instauração de um procedimento administrativo disciplinar para confirmar a autoria e materialidade do crime. “É isso que estamos buscando via inquérito para reunir o maior número de provas”, explicou o delegado-geral.

Entenda

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto com dez tiros na última sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O boletim de ocorrência indica os locais que foram atingidos no corpo de Gritzbach:

– Uma perfuração no lado direito do abdômen;

– Duas perfurações no rosto;

– Quatro perfurações no braço direito;

– Uma perfuração no peito;

– Uma perfuração na perna esquerda;

– Uma perfuração nas costas.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, compareceram ao local para realização de exame pericial complementar. O corpo de Gritzbach foi enterrado na manhã de domingo (10), no Cemitério Parque Morumby, na zona sul da capital paulista.

A Polícia Militar de São Paulo localizou no sábado (9) armas e munições que podem ter sido usadas na ação que resultou na morte do empresário, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) — ele estava jurado de morte pela facção.

Foi encontrada uma mala com um Fuzil AK-47 calibre 7,62, uma pistola 9 milímetros com carregador e munições. As armas foram encaminhadas ao 1º Distrito Policial de Guarulhos. Ao todo, foram apreendidas pelo DHPP três mochilas contendo dois fuzis 762 e um fuzil 556, uma pistola 9mm, uma placa automotiva, além dos carregadores e munições dessas armas. As informações são da CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policiais-sao-afastados-e-investigados-por-suspeita-de-envolvimento-na-morte-de-delator-do-pcc-em-aeroporto/

Policiais são afastados e investigados por suspeita de envolvimento na morte de delator do PCC em aeroporto

2024-11-12