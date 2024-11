Brasil Ganhador da Mega-Sena retira prêmio de quase R$ 202 milhões em Cuiabá

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo a lotérica que registrou o bilhete, o cliente fez uma aposta simples e pagou R$ 5 pelo bilhete. Foto: ABr Segundo a lotérica que registrou o bilhete, o cliente fez uma aposta simples e pagou R$ 5 pelo bilhete. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ganhador da Mega-Sena que levou sozinho R$ 201.963.763,26 no sorteio realizado nesse sábado (9), retirou o prêmio na tarde dessa segunda-feira (11), em Cuiabá (MT), segundo a Caixa Econômica Federal. Veja os números sorteados: 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55. Segundo a lotérica que registrou o bilhete, o cliente fez uma aposta simples, com apenas seis dezenas, e pagou R$ 5 pelo bilhete. Nesse caso, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

A proprietária da lotérica onde a aposta foi feita, Dalia Chahine, contou que o movimento no local cresceu. Ainda de acordo com ela, esse foi o prêmio de valor mais alto já registrado na unidade, que foi aberta há cinco anos e costuma receber, em sua maioria, clientes de baixa renda. No entanto, quem foi o sortudo, ainda é um mistério.

“Não sabemos quem foi, ninguém falou nada ainda. Foi um jogo de R$ 5,00 e o público aqui da lotérica é mais humilde”, contou Dalia.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ganhador-da-mega-sena-retira-premio-de-r-201-milhoes-em-cuiaba/

Ganhador da Mega-Sena retira prêmio de quase R$ 202 milhões em Cuiabá

2024-11-12