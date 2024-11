Futebol Jogadores investigados: CPI da Manipulação no Futebol aprova ouvir Luiz Henrique e Bruno Henrique

12 de novembro de 2024

Bruno Henrique, do Flamengo, e Luiz Henrique, do Botafogo, na mira do Senado.

A Comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado aprovou, nesta terça-feira (12), os requerimentos para ouvir os atacantes do Botafogo e do Flamengo sobre suspeitas de esquemas em apostas esportivas. No caso de Luiz Henrique, do Botafogo, a CPI aprovou uma convocação. Ou seja, o jogador é obrigado a comparecer e terá que justificar uma eventual ausência. Para Bruno Henrique, do Flamengo, a CPI aprovou um convite. A presença, por isso, é facultativa.

Luiz Henrique é investigado por supostamente ter participado de um esquema de manipulação de partidas no Campeonato Espanhol, quando ainda defendia o Real Bétis. Logo depois da goleada por 5 a 0 do Botafogo sobre o Peñarol, pela Libertadores, Luiz Henrique falou rapidamente sobre o caso e alegou ser inocente.

“Querem apagar o meu brilho, mas não vão conseguir. Deus está comigo, minha família está comigo, nada disso aconteceu”, afirmou o atacante.

Já Bruno Henrique foi alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão, na semana passada, depois de investigação aberta pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) apontar que o jogador teria forçado um cartão, em um jogo do Campeonato Brasileiro de 2023.

Na partida do ano passado, disputada entre Flamengo e Santos, em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo “pendurado”, com dois cartões em partidas anteriores. O atacante levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2 a 1 (placar final do jogo). Ele reclamou do cartão de forma acintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. A defesa de Bruno Henrique pediu, nesta terça-feira, o arquivamento da denúncia contra o jogador.

“Sim [sou inocente]. Recebi [a operação] de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre sabe. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol. Deus sempre foi comigo. E, cara, eu estou tranquilo em relação a isso. As pessoas que estão aí nessa batalha comigo, eu só peço que a justiça seja feita e separar fora de campo com dentro de campo” disse o jogador, em entrevista ao programa Troca de Passes, do SporTV.

Apesar da aprovação dos requerimentos, ainda não há uma data definida para que os jogadores sejam ouvidos pelos parlamentares. Além de Luiz Henrique e Bruno Henrique, o meio-campista Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, da Inglaterra, também precisa prestar depoimento à comissão.

O depoimento de Paquetá chegou a ser marcado para o fim do mês de outubro, juntamente com seu tio, mas, a pedido dos advogados do jogador, a audiência foi transferida para o início de dezembro, período posterior à apresentação da defesa do jogador à Federação Inglesa. Agora, Paquetá deve ser ouvido no início do mês de dezembro.

