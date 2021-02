A polícia de Rochester, no Estado de Nova York (Estados Unidos), suspendeu na segunda-feira (1º) os policiais filmados algemando e borrifando spray de pimenta em uma menina de 9 anos. As imagens foram gravadas pelas câmeras que os próprios policiais levavam no uniforme.

Nove oficiais e supervisores responderam a uma ocorrência de “problemas familiares” na última sexta-feira (29). A menina pode ser ouvida nos vídeos das câmeras corporais dos policiais gritando freneticamente por seu pai enquanto os policiais tentam contê-la.