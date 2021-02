Esporte Agentes de segurança dos Estados Unidos se preparam para ameaça tripla no Super Bowl

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Tom Brady campeão NFC Tampa Bay Buccanneers. (Foto: Dylan Buell/Getty Images)

No estádio e nos bastidores, as autoridades de segurança em Tampa estão se preparando para uma gama assustadora de potenciais ameaças ao Super Bowl deste ano, de Covid-19 e ataques terroristas domésticos a uma multidão torcendo pelo time da casa.

O jogo da NFL, que exige coordenação de segurança de cerca de 70 agências locais, estaduais e federais, será disputado sob condições de ameaça sem precedentes, em meio a instalação de um conselho nacional de terrorismo após o cerco ao Capitólio ocorrido no dia 6 de janeiro e a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Também será o primeiro confronto de Super Bowl com um time – o Tampa Bay Buccaneers – em sua casa.

As autoridades vêm planejando a segurança do evento há um ano, de acordo com o agente especial encarregado do FBI Michael McPherson, mas as recentes crises políticas e de saúde pública e o cancelamento dos eventos da semana do Super Bowl fizeram com que a grande operação se adaptasse a uma mudança de cenário.

O Super Bowl é classificado como um evento SEAR-1 pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), o que significa que recebe o mais alto nível de recursos federais, incluindo equipes caninas de detecção de explosivos, avaliações de risco cibernético e segurança aérea.

O escritório do FBI em Tampa, liderado por McPherson, hospedará mais de uma dúzia de agências em um centro de operações de inteligência em que os agentes vão coletar, analisar e divulgar informações relacionadas ao Super Bowl e se comunicarão com outras unidades em todo o país.

A agência pode aumentar sua vigilância sobre quaisquer assuntos locais que levem ao jogo, mesmo que eles não representem uma ameaça aparente para o Super Bowl, disse McPherson.

“Vimos o que aconteceu em Washington DC e se alguém quiser fazer uma declaração política … é algo que nós temos que pensar”, afirmou ele.

Tom Brady

Thomas Edward Patrick Brady Junior é o maior destruidor de recordes da NFL, e sua classificação para a edição número 55 do Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers, para enfrentar o Kansas City Chiefs, envolve mais um punhado de façanhas – como ser o quarterback mais velho (43 anos) a chegar à decisão da liga. Mas, em termos gerais, provavelmente a marca mais relevante é disputar seu DÉCIMO Super Bowl.

Até hoje, Tom Brady foi a nove finais da NFL e ganhou seis (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018), o que por si só já é formidável. Mas o décimo passaporte para a maior disputa do esporte nos Estados Unidos o coloca no mesmo patamar de outras lendas do esporte na maior potência mundial.

São pouquíssimos os nomes que chegaram a, ao menos, dez finais nas principais ligas do país, como NBA (basquete), MLB (beisebol) e NHL (hóquei no gelo).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte