Esporte Mundial de Clubes 2020: saiba as informações do torneio

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Mundial de Clubes de 2020 terá início nesta quinta-feira. (Foto: Divulgação/Fifa)

O Mundial de Clubes de 2020 terá início nesta quinta-feira (4). O confronto entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coréia do Sul, dará início ao torneio que foi marcado por adiamentos, mudanças e até mesmo uma desistência. Veja a seguir as principais informações sobre a próxima edição do Mundial de Clubes.

Estádios

Apenas dois estádios serão utilizados para as sete partidas do Mundial de Clubes no Qatar. O Palmeiras, por sua vez, só atuará em apenas um deles, o Education City Stadium, mesmo que se classifique para a final ou seja eliminado.

O Education City Stadium receberá os confrontos entre Al Duhail x Al Ahly, a semifinal que tem o Palmeiras classificado, a disputa de terceiro lugar e, por fim, a decisão do torneio. O estádio de Al Rayyan é verde e branco, e será a sede do clube alviverde.

O outro estádio disponível é o Ahmed bin Ali, que receberá as partidas entre Tigres x Ulsan, a disputa pela quinta colocação do torneio e, por fim, a semifinal que tem o Bayern de Munique classificado.

Primeira fase

Todas as equipes participantes do torneio já foram definidas. Os primeiros confrontos acontecem na quinta-feira, com Tigres x Ulsan, às 11h (de Brasília) e Al Duhail x Al Ahly às 14:30h (de Brasília). O Auckland City, da Nova Zelândia, enfrentaria o Al Duhail na primeira fase, mas desistiu da competição por conta da pandemia.

Semifinalistas e final

As duas equipes já classificadas para as semifinais também já foram definidas. O Bayern de Munique, campeão da Champions League, enfrenta o vencedor de Al Duhail x Al Ahly na próxima segunda-feira. O último classificado para o Mundial foi o Palmeiras, campeão da Libertadores, que enfrenta o vencedor de Tigres x Ulsan neste domingo.

A final do Mundial de Clubes está marcada para o dia 11 de fevereiro, às 15h (de Brasília), mesma data da disputa de terceiro lugar, que acontece às 12h (de Brasília).

Palmeiras

O Palmeiras divulgou a lista de jogadores relacionados para a viagem ao Catar, nesta terça-feira. Além dos 23 atletas inscritos para a disputa do Mundial, o Verdão vai levar mais cinco suplentes. O regulamento permite trocas na inscrição até 24 horas antes da estreia, em caso de lesão.

Breno Lopes, herói do título da Libertadores foi colocado entre os suplentes, viaja com a delegação, mas não poderá ser utilizado porque foi contratado pelo clube depois do fechamento da janela de transferências internacionais. Os demais suplentes são: Renan, Esteves, Wesley e Gabriel Silva.

Veja a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic

Meio-campistas: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron

Suplentes: Renan, Esteves, Wesley, Gabriel Silva e Breno Lopes

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte