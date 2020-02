Policial federal é morto em favela na Zona Oeste do Rio

Um policial federal morreu após trocar tiros e ser baleado na Favela do Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (13). Outro agente, que também trocou tiros com os criminosos, conseguiu fugir e se esconder numa casa na favela. O agente foi encontrado por policiais militares em estado de choque.