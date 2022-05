Geral Policial federal mata uma pessoa e fere outras três após briga por vaga de estacionamento em Curitiba

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Confusão em um posto de combustíveis da capital paranaense. (Foto: Reprodução)

Um policial federal matou uma pessoa e feriu outras três a tiros, após uma confusão em um posto de combustíveis, em Curitiba (PR), no bairro Cristo Rei, na noite de domingo (1º), segundo a PM (Polícia Militar). O agente foi preso.

No início da manhã, a Central de Flagrantes de Curitiba informou que o policial federal Ronaldo Massuia Silva havia chegado ao posto e, após ter se desentendido com um grupo de pessoas, incluindo um segurança do estabelecimento, por causa de uma vaga de estacionamento, sacou a arma e atirou.

O escritório de advocacia que defende o agente afirmou que ele teve um “surto psicótico, devido ao quadro profundo de depressão que vem enfrentando”. Ainda conforme os advogados, Ronaldo Massuia Silva está abalado, principalmente pela perda de uma vida e pelas outras três vítimas que foram hospitalizadas.

O que aconteceu

Testemunhas disseram que o policial chegou ao posto nervoso e pediu por um isqueiro para que pudesse acender um cigarro. Ainda conforme testemunhas, clientes tentaram conter o agente, que pegou uma pistola 9 milímetros e começou a atirar em direção da loja de conveniência.

O policial, de 43 anos, estava com sinais de embriaguez, segundo a polícia, e atirou, atingindo as quatro pessoas.

O Boletim de Ocorrência da PM aponta que o policial atirou pelo menos 10 vezes em direção à loja de conveniência e que ele estava dirigindo um carro da Polícia Federal descaracterizado.

O policial foi levado para uma unidade da Polícia Federal (PF) depois do flagrante realizado pela Polícia Militar. A PF informou que foi instaurado processo disciplinar pela corporação para apurar o fato, em paralelo com o processo criminal.

O delegado Tito Barrichello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que o agente será investigado pela Justiça comum, além do procedimento da PF.

Ainda conforme o delegado, o policial não quis se pronunciar ao ser interrogado pela Polícia Civil. Apenas disse ter agido em legítima defesa.

A polícia informou que pretende verificar imagens de câmeras de segurança para compreender a dinâmica dos fatos e ouvir as vítimas que foram encaminhadas ao hospital.

Quatro pessoas foram baleadas pelo policial. O fotógrafo André Muniz Fritoli, de 32 anos, morreu a caminho do hospital. Outros dois homens, de 24 e 43 anos, foram baleados. Uma mulher, de 30 anos, foi alvo de três disparos: no peito, perna e no abdômen. O quadro de saúde das três vítimas que, até esta segunda-feira, seguiam hospitalizadas era estável.

Nota da PF

Leia na íntegra a nota divulgada pela PF: “A Polícia Federal, desde o momento em que tomou conhecimento dos graves fatos ocorridos na noite passada, em Curitiba, envolvendo disparos de arma de fogo por um policial federal, com vítimas, acompanha e colabora com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Paraná. Imediatamente, foram determinadas as providências legais para a apuração do episódio, sob o aspecto administrativo-disciplinar. A Polícia Federal lamenta profundamente os acontecimentos e expressa solidariedade neste momento de luto e dor das vítimas, familiares e amigos, ressaltando que tais condutas não refletem a formação, princípios e valores éticos da Instituição”, diz o comunicado. As informações são do portal de notícias G1 e da PF.

