Rio Grande do Sul Policial militar é ferido com faca por eleitor em Cerro Grande, no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mesário chamou o policial militar ao notar homem com arma branca no local de votação Foto: Brigada Militar/Divulgação Mesário chamou PM ao notar homem com arma branca no local de votação (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um PM (policial militar) foi ferido com uma faca na manhã deste domingo (02) em uma seção eleitoral no município de Cerro Grande, no Norte do Estado. O brigadiano teve um corte leve em um dos braços e passa bem.

Segundo informações do Departamento de Comando e Controle Integrado, o caso ocorreu na Escola Dorvalino Luciano de Souza. Um homem entrou no local de votação armado com uma faca. Um dos mesários notou e acionou a Brigada Militar.

Ao ser abordado pelo PM, o eleitor resistiu. Houve confronto, e o brigadiano acabou sendo atingido. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul