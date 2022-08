Geral Políticas para as mulheres: saiba o que propõem os candidatos à Presidência da República

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Entre outras, estão previstas ações para igualar a quantidade de ministros homens e mulheres em um eventual governo e proteção voltada para a segurança pública. (Foto: Reprodução)

Os candidatos à Presidência da República incluíram em seus planos de governo propostas voltadas para as mulheres. São, entre outras, ações para igualar a quantidade de ministros homens e mulheres em um eventual governo, proteção voltada para a segurança pública, cuidados com saúde e ampliação de crédito para mulheres empreendedoras. Confira abaixo as propostas dos candidatos para as mulheres – ordem definida pela posição de cada um na última pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Datafolha.

Lula (PT)

O candidato do PT cita mulheres ao tratar de segurança pública e quando fala de pobreza. Segundo o plano de governo do ex-presidente, “o Brasil não será o país que queremos enquanto mulheres continuarem a ser discriminadas e submetidas à violência pelo fato de serem mulheres”.

Veja algumas das promessas:

– As políticas de segurança pública contemplarão ações de atenção às vítimas e priorizarão a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violências contra mulheres;

– O estado brasileiro deve assegurar a proteção integral da dignidade humana das mulheres, assim como desenvolver políticas públicas de prevenção contra a violência e para garantir suas vidas;

– Construir um país que caminhe rumo à equidade de direitos, salários iguais para trabalhos iguais em todas as profissões e a promoção das mulheres na ciência, nas artes, na representação política, na gestão pública e no empreendedorismo;

– Enfrentar a realidade que faz a pobreza ter o “rosto das mulheres”, principalmente “das negras”, lhes assegurando a autonomia;

– Investir em programas para proteger as vítimas de violência doméstica, seus filhos e filhas, e assegurar que não haja a impunidade de agressões e feminicídios.

Jair Bolsonaro (PL)

O presidente não detalhou propostas específicas para o próximo governo sobre políticas para as mulheres. Em vez disso, Bolsonaro listou em seu plano de governo ações realizadas para o público feminino desde 2019, quando assumiu a Presidência. Cita inclusão de mulheres no mercado de trabalho, programa de empreendedorismo feminino, combate à violência contra a mulher e edição de 70 leis de defesa, proteção e promoção da mulher.

Confira:

– Investimento na proteção da inclusão das mulheres no mercado de trabalho e no empreendedorismo com igualdade de condições. Em 2021, foram R$ 236 bilhões de reais investidos em políticas públicas para mulheres;

– Programa Brasil para Elas, estratégia nacional de fomento ao empreendedorismo feminino para o desenvolvimento socioeconômico;

– Qualifica Mulher, para a capacitação profissional, empreendedorismo e fomento por linhas de crédito;

– Emprega Mais Mulher, de estímulo à empregabilidade e à flexibilização do regime de trabalho;

– Lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, com o propósito de fortalecer a rede de proteção das mulheres.

Ciro Gomes (PDT)

O candidato apresenta um trecho voltado para mulheres em seu programa de governo, em que propõe cumprir leis que facilitem inserção de mulheres no mercado de trabalho e implantação de microcrédito para a população feminina. Também lista propostas voltadas às mulheres quando fala em redução de desigualdades, onde incluí gênero, e também ao citar a prevenção de crimes.

Confira as propostas:

– Reduzir a pobreza e as desigualdades sociais – de renda, gênero e raça;

– A política de prevenção aos crimes deve dedicar atenção especial à segurança das mulheres, bem como da juventude negra e da população LGBTQIA+ de forma a enfrentar a discriminação e o racismo estrutural;

– Implementar a lei 14.330/2022, que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a mulher na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e fortalecer a integração entre a rede de acolhimento, as polícias, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas,

Fortalecer programas, criar e fazer cumprir leis que facilitem a inserção de mulheres no mercado de trabalho em condições de igualdade aos homens;

– Incluir acesso de mulheres a vagas de direção e salários equivalentes;

Simone Tebet (MDB)

A candidata promete nomear uma quantidade igual de mulheres em seus ministérios na comparação com os homens, defende microcrédito para empreendedoras e incentivar políticas de igualdade salarial de mulheres com homens, combate ao feminicídio e à violência doméstica, entre outras ações.

Confira as propostas:

– Promover maior justiça social e uma sociedade equânime, inclusiva e plural;

– Nomear ministério com paridade de gênero, composto por igual número de homens e mulheres;

– Incentivar políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres;

– Retomar programas de construção de moradias subsidiadas, voltadas a famílias de baixa renda e mais vulneráveis, sobretudo as lideradas por mulheres;

– Incentivar e apoiar a ampliação de patrulhas Maria da Penha por estados e municípios, para combate à violência sistêmica sofrida pelas mulheres em âmbito doméstico e familiar. As informações são do portal de notícias G1.

