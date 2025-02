Política Políticos batem boca nas redes sociais por causa de show da cantora Lady Gaga no Rio

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Paes respondeu ao deputado, afirmando que a responsabilidade pela segurança pública é do aliado e correligionário do deputado, o governador do Estado, Cláudio Castro. (Foto: Reprodução)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) trocaram acusações no X (antigo Twitter) motivadas pela confirmação do show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana e a questão da segurança pública na capital fluminense.

O parlamentar mineiro postou um vídeo em que uma mulher, afirmando estar desesperada, grava a si mesma deitada no chão durante um tiroteio na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade.

“Ainda bem que o prefeito do RJ providenciou o show da Lady Gaga no Carnaval”, disse Nikolas. O show da cantora, marcado para o dia 3 de maio, foi confirmado por Paes no mesmo dia do tiroteio.

Paes respondeu ao deputado, afirmando que a responsabilidade pela segurança pública é do aliado e correligionário do deputado, o governador do Estado, Cláudio Castro.

“Esse sujeito apoia os governadores do Rio, desde o Witzel passando pelo atual, que mandam na segurança pública e ainda tem a cara de pau de apontar o dedo. Todo mundo é do seu partido (PL) deputado”, escreveu Paes, com uma foto de Castro abraçando o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O prefeito lembrou ainda que derrotou o candidato do PL, o deputado Alexandre Ramagem, na disputa pela prefeitura do Rio, e prometeu que “trabalhar muito para colocar o time” dos oposicionistas “para correr do Estado”.

A questão da segurança pública no Rio voltou a ser pauta nas últimas semanas. O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na semana passada, dia 5, o julgamento da “ADPF das Favelas”, que trata sobre a questão. Em caráter liminar, os ministros determinaram em 2022, durante a pandemia de covid-19, medidas para reduzir a letalidade policial nas favelas fluminenses.

Agora, a Corte analisa o mérito do processo. Paes se pronunciou, informando ao STF que é contra os rumos da ação, mesma posição adotada pelo governador do PL. Segundo ele, houve uma ampliação “absurda” do território dominado pelo crime organizado a partir das diretrizes fixadas pelo Supremo para as operações. “O Estado não é bandido”, disse em vídeo publicado nas redes.

Na publicação rebatendo Nikolas, o prefeito disse ainda que pretende fazer shows internacionais todos os meses de maio. “A diferença é que em maio de 27 vai estar mais seguro”, disse, se referindo à eleição para governador, no final de 2026. (Estadão Conteúdo)

