Políticos e apoiadores se solidarizam com a morte da mãe de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Dona Olinda tinha 94 anos e estava internada desde a última segunda (17). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Políticos e personalidades prestaram solidariedade à família Bolsonaro pela morte de Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente da República, que faleceu na madrugada dessa sexta-feira (21). Ela tinha 94 anos e estava internada desde a última segunda (17), na cidade de Registro, no interior de São Paulo. A morte foi anunciada pelo chefe do Executivo em seu perfil em uma rede social.

Após Bolsonaro, ministros do governo, filhos e apoiadores do presidente foram os primeiros a lamentar a morte de Olinda nas redes sociais. Pela manhã, os titulares da Saúde, Marcelo Queiroga, do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e das Comunicações, Fábio Faria, fizeram publicações desejando conforto à família após a perda.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo com imagens da avó e pediu que ela olhe pela família “junto de Deus”. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou que mantém na memória “momentos doces” de Olinda desde sua infância até os “mais recentes com ela e sua risada peculiar”. Já o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) não citou a avó em seu tweet, mas fez uma publicação em tom de lamento logo após o anúncio da morte.

Entre os pré-candidatos à Presidência, Ciro Gomes (PDT) foi o primeiro a prestar solidariedade a Bolsonaro, que será seu adversário nas urnas em outubro. “Por maior que sejam as divergências, há momentos que superam esta barreira”, escreveu o pedetista.

Em seguida, o ex-juiz e pré-candidato ao Planalto Sérgio Moro (Podemos) prestou condolências em uma rede social. Ele disse que, embora tenha “divergências profundas” com Bolsonaro, elas não são maiores que seu respeito pela dor do chefe do Executivo. “Meus sentimentos ao presidente da República pela perda da mãe”, escreveu.

Logo após, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) e também pré-candidato à Presidência enviou uma mensagem pública para o presidente. Diferente dos outros pré-candidatos, Doria não citou as divergência com Bolsonaro na publicação.

“Meus sentimentos à família Bolsonaro pelo falecimento da Dona Olinda. A perda da mãe ou avó é sempre uma dor irreparável. Que ela descanse em paz e Deus conforte familiares e amigos.”

Fábio Faria foi às redes dizer que a “perda é um sentimento que exige força e fé”. O ministro afirmou que fará orações pela mãe do presidente e desejou que ela seja recebida “de braços abertos” no céu.

O ministro Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, citou um trecho bíblico para prestar suas condolências e escreveu: “Que Deus a receba em toda a sua bondade e conforte o coração de toda a família do nosso amigo Jair Bolsonaro. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”.

A ministra Damares Alves, da Mulher e dos Direitos Humanos, prestou solidariedade ao presidente e disse que ele foi um “filho extraordinário” para Olinda. Damares também desejou forças para a primeira-dama, Michelle, e para os filhos do chefe do Executivo.

“Orando agora pelo nosso Presidente. Dona Olinda Bolsonaro, a mãe que ele tanto amou e honrou, foi para o céu. Que Deus console toda família. O senhor foi um filho extraordinário Presidente. Força Michelle! Força meninos! Descanse em paz Dona Olinda!”, escreveu.

O ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, também prestou suas condolências e descreveu Olinda Bolsonaro como um “exemplo a ser seguido por sua força e coragem”.

As deputadas bolsonaristas Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zambelli (PSL-SP) também prestaram solidariedade à família. Kicis republicou na íntegra a nota de pesar do presidente e escreveu “meus sentimentos”.

Zambelli prestou solidariedade aos familiares e amigos de Olinda e ao presidente, além de citar uma passagem bíblica que fala de vida eterna. A deputada bolsonarista Janaina Paschoal desejou que a mãe do presidente “seja bem recebida na pátria espiritual”.

O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das Lojas Havan, prestou seus “sinceros sentimentos” e disse conhecer a dor do presidente. “Sei bem como é a dor de perder um ente querido, é um momento muito doloroso, não há nada que façamos que conforte os corações”, afirmou.

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que protagonizou na quinta -feira (20) um bate-boca com o deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, também foi às redes se manifestar sobre a morte da avó do parlamentar.

A morte também foi lamentada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência. “Que Nosso Senhor acolha a alma de Dona Olinda e ampare o senhor Presidente e demais familiares”, publicou o perfil do órgão no Twitter.

