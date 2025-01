Brasil Políticos jovens sonham com diminuição da idade mínima de 35 anos para candidaturas ao senado e a presidência da república

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Com a mudança, aos 30 anos já seria possível concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente ou senador, enquanto aos 28 anos para governador e vice-governador. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Aliados do prefeito do Recife, João Campos (PSB), se empolgaram com a possibilidade de ele concorrer ao Senado ou à Presidência da República em 2026 caso avance a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) defendida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para reduzir a idade mínima para ocupar esses cargos, de 35 para 30 anos. Mas o presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que nunca viu Campos cogitar essa possibilidade.

“Ainda não discutimos esse tema. Eu vejo com cautela essa proposta, precisamos refletir bem. Acho que a idade, a experiência pra ser presidente da República conta muito”, disse Siqueira à Coluna do Estadão. Para ilustrar, o dirigente citou o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. “O nosso presidente jovem foi uma experiência lamentável”, declarou.

Carlos Siqueira avalia que a mudança na idade para o Senado poderia ser razoável. Mas ele não vê essa hipótese nos projetos políticos de Campos, que deve concorrer ao governo de Pernambuco. O presidente do PSB observa que ninguém da família Campos concorreu ou cogitou uma cadeira de senador. Nem Miguel Arraes, nem Eduardo Campos, pai de João. As informações são do portal Estadão.

O que diz a PEC

O texto proposto pelo deputado federal Eros Biondini propõe alterar o inciso 3º do artigo 14 da Constituição Federal, que estabelece a idade mínima para elegibilidade.

Com a mudança, aos 30 anos já seria possível concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente ou senador, enquanto aos 28 anos para governador e vice-governador. A exigência atual é de 35 anos para presidência da República e de 30 anos para o governo estadual.

A proposta também quer reduzir de 21 para 20 anos a idade exigida para disputar os cargos de deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. As informações são do portal Gazeta do Povo.

O próprio deputado Biondini tem Nikolas como inspiração. Ele completará trinta anos em maio de 2026, à tempo das eleições.— Realmente não há como negar: Nikolas Ferreira seria o grande nome (da direita), na impossibilidade de Bolsonaro disputar como presidente. Não tenho dúvidas que elegeríamos ele (Nikolas), caso esta PEC seja aprovada e tenho certeza que será — afirma o deputado. As informações são do portal O Globo.

