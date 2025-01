Brasil Lula dá a ministro chefe da Secretaria de Comunicação um poder que só um seleto grupo de ministros tem

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao substituir o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, o presidente não fez apenas uma tentativa de profissionalizar a comunicação, passando o seu comando para alguém que entende do riscado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) não está na lista dos ministérios mais

importantes, apesar de seu titular se reunir com frequência com o presidente da

República e ter gabinete no Palácio do Planalto. Nos dois primeiros anos do atual

governo, a pasta se restringiu basicamente a uma atuação institucional e se

transformou num dos alvos preferenciais das reclamações dos governistas,

inclusive de Lula.

Ao substituir o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) pelo marqueteiro Sidônio

Palmeira, o presidente não fez apenas uma tentativa de profissionalizar a

comunicação, passando o seu comando para alguém que entende do riscado. Na

hierarquia do poder, ele também mudou o status do chefe da Secom, já que

Sidônio assume como um ministro de primeira linha, ombreando em prestígio

com Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda).

Carta branca do chefe

Os sinais de poder de Sidônio ficaram evidentes na primeira reunião ministerial

do ano, na qual ele foi a grande estrela e, com o aval de Lula, passou uma série de

diretrizes para os colegas de governo. O marqueteiro também já recebeu carta

branca para cobrar providências de outros ministros — seja para divulgar ações

que possam render popularidade, seja para evitar crises de imagem. Ele já está

fazendo isso, por exemplo, na Saúde.

A atuação de Sidônio, que trabalhou nas duas últimas campanhas presidenciais do

PT, extrapolará a comunicação. Ele terá assento garantido em reuniões que

tratarão de projetos e programas prioritários. Por determinação de Lula, o

ministro participou da reunião que definiu os vetos no projeto que regulamentou a

reforma tributária.

Antes, mesmo sem ter assumido o cargo, também foi consultado sobre o pacote de

corte de gastos anunciado no fim do ano passado. Na ocasião, defendeu a posição,

que saiu vitoriosa, de que o governo deveria divulgar — juntos com as tímidas

medidas de contenção de despesas — a proposta de ampliação da faixa de isenção

do Imposto de Renda para quem ganha até 5 000 reais, iniciativa que repercutiu

muito mal no mercado.

Segundo um ministro, o poder dado por Lula a Sidônio tem uma explicação: o

presidente só pensa na reeleição e será candidato: “Com o marqueteiro no

Planalto, Lula ativou o modo campanha”. Em seu segundo mandato, o petista

também nomeou para a Secom um quadro com bastante prestígio político: o

jornalista Franklin Martins, que, além das missões específicas no setor, era um

dos principais conselheiros políticos do presidente. As informações são da Revista Veja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/lula-da-a-ministro-chefe-da-secretaria-de-comunicacao-um-poder-que-so-um-seleto-grupo-de-ministros-tem/

Lula dá a ministro chefe da Secretaria de Comunicação um poder que só um seleto grupo de ministros tem

2025-01-26