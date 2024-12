Rio Grande do Sul Políticos lamentam acidente com avião em Gramado, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Queda da aeronave ocorreu na Avenida das Hortênsias Foto: Reprodução de vídeo Queda da aeronave ocorreu na Avenida das Hortênsias. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Um avião de pequeno porte caiu na Avenida das Hortênsias, em Gramado, na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). As dez pessoas que estavam na aeronave morreram e outras 17 ficaram feridas.

Após o acidente, políticos lamentaram o ocorrido. Confira:

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

O governador viajou a Gramado logo após o acidente e afirmou que está acompanhando o caso. “Estou acompanhando o atendimento à ocorrência junto das nossas forças de segurança. O local já está isolado e estão encaminhando feridos aos hospitais e fazendo o combate aos focos de incêndio”, disse Leite.

Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

O vice-governador do Estado também disse estar acompanhando o caso junto com as forças de segurança. “Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do governo do Estado.”

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência

O ministro manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente. “Acabo de receber a notícia da queda de um avião em Gramado. Estou acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais. Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso Estado.”

Hamilton Mourão (Republicanos), senador

O senador Hamilton Mourão disse estar “consternado” com a notícia do acidente e afirmou estar aguardando maiores informações. “Consternado, tomei conhecimento há pouco, do acidente ocorrido em Gramado com queda de uma aeronave de pequeno porte na Avenida das Hortênsias. Ainda aguardando maiores informações, rogo à Deus pela saúde e pela vida de todas as vítimas envolvidas e seus familiares.”

Luis Carlos Heinze (PP), senador

“Manifesto minha mais profunda solidariedade”, escreveu o senador nas redes sociais. “Gramado, a cidade das luzes natalinas, está tomada pela tristeza diante das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na Avenida das Hortênsias. Manifesto minha mais profunda solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor irreparável”, disse o político gaúcho.

