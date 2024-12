Rio Grande do Sul Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulga nota sobre o acidente aéreo em Gramado

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Avião havia saído do aeroporto de Canela e caiu minutos depois da decolagem

Uma aeronave com dez pessoas a bordo caiu na manhã deste domingo (22) em Gramado, na Serra Gaúcha. Todas morreram e outras 17 ficaram feridas.

A aeronave, que havia saído do aeroporto de Canela, rumo a Jundiaí (SP), caiu minutos depois da decolagem, por volta das 9h15min, em Gramado.

No momento da queda, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma loja de móveis e uma pousada.

Confira a nota da Secretaria da Segurança do RS:

“A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada. No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 14 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda. O local está isolado pela Brigada Militar. As forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate. A Polícia Civil investiga o caso.”

