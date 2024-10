Cláudio Humberto Poluição cresceu no Brasil sob Lula, aponta UE

Por Cláudio Humberto | 11 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Relatório do principal órgão da União Europeia encarregado dos dados sobre a emissão de gases de efeito estufa (GHG) aponta crescimento na poluição no Brasil entre 2022, último ano do governo Bolsonaro, e 2023, primeiro ano de Lula (PT), Marina Silva e cia. Segundo o relatório 2024 da Base de Dados de Emissões para Pesquisas Atmosféricas Globais (EDGAR em inglês), entre os grandes poluidores, apenas China, Índia, Rússia e Brasil aumentaram suas emissões em comparação a 2022.

Pouco é muito

O Brasil emitiu 1,7 milhão de toneladas de CO2 (ou gases GHG equivalentes) a mais em 2023, em relação a 2022, crescimento de 0,1%.

Proporção ruim

A China é, de longe, o país que mais polui: emitiu 30,1% de todos os gases de efeito estufa do mundo, no ano (+5,2% só em 2023).

Proporção de sempre

Entre os grandes, o Brasil é o país que menos polui: é responsável por só 2,5% do total de emissões totais. Indonésia responde por 2,3%.

Ricos poluem menos

Estados Unidos (-1,4%) e União Europeia, sem o Reino Unido (-7,5%), poluíram menos em 2023 ante 2022 e são 2º e 3º maiores poluidores.

PT paga R$10,3 milhões a empresa de petista

Uma das empresas que mais faturaram nas eleições é a Urissanê: R$13,5 milhões por serviços sobretudo a petistas. É administrada por Otavio Augusto da Silva, que entre 2005 e 2016 ocupou boquinhas do PT na Alesp, a Assembleia paulista. Em 2004, ele tentou ser vereador de Campinas (SP), sem sucesso. À época, não declarou bens. A Urissanê confirma que o sócio é filiado ao PT, diz ser especializada em marketing eleitoral e atribui os milhões a “reconhecimento profissional”. Ah, bom.

Boquinha generosa

A vida melhorou nos gabinetes petistas. O último salário, em 2016, como assessor da liderança, era uma beleza: R$17,5 mil.

Conta conjunta

Dos R$13,5 milhões recebidos, R$10,3 milhões foram de campanhas petistas. De campanha do PDT, aliado do PT, outros R$972 mil.

Minas de ouro

Foram R$3,99 milhões do PT nacional e mais R$5,43 milhões de Rogério Correia (BH) Maria do Rosário (Porto Alegre) e Dandara (Uberlândia).

Suprema boca de fumo

A prisão em Brasília de traficantes acusados de fornecer drogas a vários dos seus servidores, impõe ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma boa explicação aos que o sustentam. É espantoso, decepcionante, constrangedor. Porém, silenciar tem sido o verbo mais conjugado por ali.

Marçal descartado

O Datafolha (SP-04306-24) dá boa condição para Ricardo Nunes (MDB) não fazer mesmo questão de Pablo Marçal (PRTB) no palanque pela Prefeitura de São Paulo, Nunes deve herdar 84% dos votos de Marçal.

Derrota anunciada

O clima de velório e a procura de “explicações” ignoram que o Paraná Pesquisas, apontando Ricardo Nunes com 13,8 pontos de vantagem sobre Boulos, e o Datafolha, 22 pontos, fazem essa previsão há um ano.

Brasil bizarro

A Quaest recorre a uma alegação bizarra para negar que tenha errado, ao prever vitória de Boulos no 1º turno. Diz ser mais importante acertar a diferença de votos que o vencedor, Ricardo Nunes, como cravou o Paraná Pesquisas. É “pesquisa ponta-cabeça”: perde quem vence.

Xô, censura

Agora que podem acessar o X outra vez, os defensores da censura e os que a consideram “rede tóxica”, incluindo ministros do STF, deveriam ter a dignidade e a coerência de encerrar suas contas e vazar.

O choro é livre

Autor do projeto que limita os poderes de ministros do STF, o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) diz que não se comove com reclamações dos magistrados pelo avanço do projeto e recomenda “chora mais, STF”.

Que sorte

Chamou atenção a presença do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na comitiva de Lula na viagem ao México, que ficou famosa pelo problema no avião que rendeu 5h de voos em círculos.

Nova indústria

A cidade de Nova York planeja alugar 14 mil quartos de hotéis para acomodar imigrantes em 2025. Apenas este ano, a cidade destinou mais de US$2 (R$11,2) bilhões a 150 hotéis com o mesmo propósito.

Pensando bem…

…agora, quem tem medo de avião é o pagador de impostos.

PODER SEM PUDOR

Sempre perto do poder

Político que se preza não perde procissão. Na Paraíba, o deputado Antônio Montenegro, obediente à regra, esteve certa vez na procissão de Santo Antônio, em Piancó. Aproximou-se para ajudar a carregar o andor, mas os quatro lugares já estavam ocupados, um deles pelo senador Rui Carneiro, do MDB. Montenegro puxou o padre num canto e apelou: “Reverendo, eu queria pelo menos que o senhor deixasse eu ir perto da banda de música. Longe do poder é que não posso ficar…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

