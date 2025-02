Porto Alegre Pop Center completa 16 anos e homenageia lojistas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

O centro comercial conta com cerca de 600 lojas Foto: Divulgação O centro comercial conta com cerca de 600 lojas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Pop Center, que desempenha um papel fundamental no comércio popular de Porto Alegre, está celebrando 16 anos de existência e fez homenagem para lojistas com selo “Lojista Nota 10”, que foi entregue a 64 comerciantes.

O comércio foi inaugurado em fevereiro de 2009, como resultado de uma parceria público-privada, proporcionando um espaço estruturado para os antigos camelôs, que se tornaram comerciantes formalizados.

Atualmente, o centro comercial conta com cerca de 600 lojas em funcionamento, que são distribuídas em 20 mil m² de área construída. Além disso, ainda há espaço para locação de cerca de 200 lojas que podem permitir o progresso de outras famílias.

Elaine Deboni, CEO do Pop Center, destacou a importância da parceria com os lojistas e da adimplência para a continuidade do empreendimento. “Premiamos os lojistas que, mesmo tendo passado por pandemia e enchente, honraram seus pagamentos junto à administração, porque o Pop vive disso. Eles são nossos parceiros e estamos crescendo juntos, sempre buscamos proporcionar workshops e auxiliar os lojistas”, disse.

Para os comerciantes, o reconhecimento chegou como um incentivo e uma valorização do esforço diário para manter os negócios. Olavo Mucke Trapp, proprietário da loja Olavo Cosméticos, expressou sua satisfação ao receber o selo. “Me senti feliz. Me sinto competente igual ao Pop Center. Fico agradecido”, contou. Já Márcia Fernanda Oliveira da Silva, da loja Emilly Stillus, compartilhou surpresa e alegria. “Muita alegria, não esperava, muito agradecida.”

Claudete dos Reis, outra lojista premiada, proprietária da Vip Presentes, ressaltou o compromisso com os pagamentos em dia e a gratidão pelo espaço de trabalho. “Fico muito feliz em ser Lojista Nota 10. Aqui a gente sempre dá prioridade para manter tudo certo, sabemos dos compromissos que o Pop Center tem, assim como a gente tem os nossos. Esse espaço é muito importante para nós. Adoro trabalhar aqui.”

Eduardo Limberger, da loja Edu Novidades, também celebrou a homenagem. “É muito bom. A gente se esforça para manter tudo em dia e é gratificante ser reconhecido por isso.” Maninho Guaracy Marques, de 73 anos, da loja AL Silveira, que está desde o começo do Pop Center, destacou o significado do selo como um incentivo.

“Nada é fácil, tudo é uma luta, mas a gente vem para cá com a intenção de colher e dar o melhor. O selo ajuda na vaidade da gente, eu tenho 73 anos, mas a gente não perde a vaidade”, contou.

Pop Center completa 16 anos e homenageia lojistas em Porto Alegre

