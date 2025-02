Inter Thiago Maia, do Inter, deve ter transferência concluída nos próximos dias

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

O Santos já se acertou com o Inter e Flamengo Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Santos se acertou com o Flamengo e Inter pela contratação de Thiago Maia. O jogador, que está no Beira-Rio desde 2024, agora negocia diretamente com o time paulista para concluir sua transferência.

A dívida do Colorado com o Flamengo ainda não foi quitada, portanto, o Santos precisou assumir a dívida do clube. Os valores do negócio estão em sigilo. Em 2024, o volante foi comprado por quatro milhões de euros.

Apesar da dívida, o Inter ainda pediu uma compensação financeira para liberar Thiago. O jogador chegou a ganhar uma ação trabalhista do Santos no valor de R$ 26 milhões, mas aceitou parcelar e receber sem correção de juros, para poder voltar a vestir a camisa do Peixe e atuar ao lado de Neymar o quanto antes.

