Brasil População brasileira: País cresce e chega a 212,5 milhões de habitantes, diz IBGE

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

O Rio Grande do Sul possui 11.229.915 habitantes, de acordo com o instituto

A população estimada brasileira é de 212.583.750 habitantes, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O número se refere a 1º de julho de 2024. População do Rio Grande do Sul aumentou em 349 mil pessoas em dois anos e chegou a 11,2 milhões, de acordo com o instituto.

Em outubro de 2023, o IBGE estimou 203.080.756 milhões de pessoas. Antes, o Censo de 2022 mostrava 203.062.512 brasileiros. Porém, como esse número se mostrou muito mais baixo que o esperado, o IBGE realizou pesquisa para corrigir eventuais omissões de dados na contagem populacional, e chegaram ao novo número de 210,9 milhões, referente a 1º de julho de 2022.

Com 45.973.194 habitantes, o Estado de São Paulo continua sendo o maior do país em número de moradores, ante 45.738.978 em 2022.

Na sequência, os Estados mais populosos são Minas Gerais (21.322.691) e Rio de Janeiro (17.219.679).

Roraima teve o maior crescimento populacional, passando de 673.404 habitantes para 716.793. Ainda assim, é o estado com o menor número de habitantes do País. O Estado também abriga muitas terras indígenas, como de Yanomamis.

Municípios

Os 15 municípios brasileiros com mais habitantes – mais de um milhão de pessoas – concentram 42,8 milhões de pessoas, o equivalente a 20,1% da população brasileira. Apenas dois deles não são capitais: Guarulhos (SP), com 1,345 milhão de habitantes; e Campinas (SP), com 1,186 milhão de moradores.

No extremo oposto do ranking, o município Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menos populoso do País, com apenas 854 habitantes, seguido por Anhanguera, em Goiás, com 921 moradores, e Borá (SP), com 928 pessoas.

Ao todo, 65,7 milhões de pessoas, o equivalente a 30,9% do total da população, estão em 48 municípios com mais de 500 mil habitantes, que correspondem a 0,9% dos municípios brasileiros. Outros 27,3% da população, 58,0 milhões de pessoas, estão em 339 municípios com população entre 100 mil e 500 mil, que correspondem a 6,1% do total de municípios.

Queda

a semana passada, projeção feita pelo IBGE apontou que a população brasileira atingirá seu ápice em 2041, quando chegar a 220.425.299 habitantes. Depois desse ano, o número de brasileiros começará a diminuir, chegando aos 199.228.708 até 2070.

Isso significa dizer que, em menos de duas décadas, o Brasil já terá um crescimento negativo; ou seja, o número de mortes será maior que o de nascimentos e a população terá um envelhecimento ainda mais acelerado.

Este fato evidencia a tendência do fim do chamado bônus demográfico (quando a proporção de jovens, a população economicamente ativa, é maior do que a de idosos e crianças, elevando as chances do País elevar o seu PIB).

O período de bônus demográfico se iniciou há cerca de 50 anos e já começa a perder seus efeitos antes mesmo de 2030, quando a maior parcela da população já será de idosos, aumentando a pressão sobre os gastos em saúde e previdência social.

2024-08-29