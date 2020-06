Com a chegada do inverno, a vacinação contra a gripe está entre as prioridades no atendimento da prefeitura pela equipe do Consultório na Rua Centro. A imunização na Unidade Móvel de Saúde ocorre nas quartas-feiras, das 9h às 15h30min, em frente ao Centro de Atenção Psicossocial 4 Céu Aberto (rua Comendador Azevedo, 97, bairro Floresta) ou no Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 1660).

Além da vacinação, é feita coleta para exame de tuberculose, consulta médica e de enfermagem, atendimento odontológico e avaliação de saúde. O consultório é referência para a população em situação de rua e faz parte da Gerência Distrital Centro da Secretaria Municipal de Saúde. “Como nossos usuários estão mais expostos às intempéries do clima, a vacina é uma proteção importante para evitar quadros mais graves de influenza”, afirma o enfermeiro Otávio Lemos, coordenador da equipe.

Com a pandemia do novo coronavírus, um dos recursos para aproximar o atendimento dos usuários foi possível com o auxílio da Unidade Móvel de Saúde. “A parceria potencializou os cuidados em saúde, aproximando a equipe de um público mais vulnerável em tempos de Covid-19”, avalia Lemos.

No Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, térreo – Centro Histórico), a equipe do consultório atende de segunda a sexta-feira.