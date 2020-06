Rio Grande do Sul Sulgás amplia o fornecimento de GNV em Porto Alegre, São Leopoldo e Três Coroas

14 de junho de 2020

Foto: Divulgação/Sulgás

Motoristas com carros movidos a GNV (gás natural veicular) agora têm mais três opções de abastecimento nas cidades de Porto Alegre, São Leopoldo e Três Coroas, de acordo com a Sulgás.

Ao todo, 90 postos de combustíveis disponibilizam o gás veicular da Sulgás no Rio Grande do Sul. Os novos pontos são: posto Avenida Brasil, na avenida Brasil, 925, em Porto Alegre; posto Ello, av. Unisinos, 1.441, em São Leopoldo; e posto Abastecedora Fagundes, na rua Guilherme Sauer, 1.900, em Três Coroas.

Para acessar os endereços dos postos com GNV no RS, baixe o aplicativo Sulgás Digital. Além de localizar os estabelecimentos, é possível consultar os preços do GNV, avaliar o atendimento, simular economia e encontrar as empresas instaladoras de gás veicular homologadas pelo Inmetro.

