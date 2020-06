Pela manhã, os participantes tentaram se concentrar na Praça dos Três Poderes, contrariando o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), que fechou a Esplanada dos Ministérios neste domingo para evitar aglomerações e atos antidemocráticos.

Durante as manifestações de apoio ao governo, alguns participantes defenderam medidas como o fechamento do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal) e intervenção militar.

A concentração no Setor Militar Urbano ocorreu pela manhã, próximo à Base Administrativa do Quartel-General do Exército. Por volta das 13h, o grupo começou a se dispersar.

Já na Praça do Buriti, manifestantes continuaram o protesto ao longo da tarde. Usando uma caixa de som, eles fizeram críticas ao governador do Distrito Federal.