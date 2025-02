Rio Grande do Sul População gaúcha deve confirmar dados para receber o Auxílio Reconstrução

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Benefício está disponível para os afetados pelas enchentes, mas é necessário confirmar o cadastro no portal GOV.br. (Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil)

A DPU (Defensoria Pública da União) está realizando uma campanha para auxiliar a população do Rio Grande do Sul que ainda não recebeu o Auxílio Reconstrução.

Embora muitas famílias estejam habilitadas para o receber o benefício, a falta de confirmação dos dados no portal Gov.br impede o pagamento. De acordo com o governo federal, mais de 11 mil pessoas ainda precisam concluir esse processo.

“Nosso objetivo com essa campanha é garantir que todas as pessoas que têm direito ao benefício consigam recebê-lo o quanto antes. O processo é simples, e a DPU está à disposição para auxiliar quem encontrar dificuldades”, afirmou o defensor público federal Renato Vinhas, coordenador da Caravana de Direitos na Reconstrução do RS.

O Auxílio Reconstrução é um apoio financeiro de R$ 5,1 mil, concedido pelo governo federal para as famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas pelas enchentes que atingiram o RS em maio do ano passado. No total, 451 municípios gaúchos enviaram ao governo federal listas com os dados das famílias afetadas.

Agora, os responsáveis pelas famílias devem acessar o sistema Gov.br e confirmar as informações para que o valor seja depositado na conta da Caixa Econômica Federal.

“O procedimento é simples e essencial. O responsável familiar deve acessar o site do Auxílio Reconstrução no Gov.BR, por meio de um computador ou celular, clicar no botão ‘Sou Cidadão’ e entrar com seu CPF e senha. Em seguida, deve confirmar sua solicitação e conferir os dados cadastrados pelas prefeituras, que serão enviados à Caixa para efetivação do pagamento”, informou a DPU.

“Aqueles que não possuem conta na Caixa não precisam se preocupar: uma conta poupança será criada automaticamente e poderá ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem, com todas as informações compartilhadas pelo governo federal. O acesso aos valores será imediato, sem qualquer tipo de desconto ou cobrança”, prosseguiu a Defensoria.

