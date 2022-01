Brasil Por causa da Covid, doenças tropicais têm aumento em taxa de mortalidade no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

A taxa de mortalidade para malária subiu 82,55%, apesar da queda de 29,3% nas internações. Foto: Divulgação A taxa de mortalidade para malária subiu 82,55%, apesar da queda de 29,3% nas internações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A pandemia de Covid-19 trouxe impactos para o atendimento em relação às doenças tropicais negligenciadas que passaram a registrar aumento da mortalidade, apesar da queda de internações. Em 2020, a taxa de mortalidade para malária subiu 82,55%, apesar da queda de 29,3% nas internações. Doenças como a leishmaniose visceral e a leptospirose também registraram aumento de mortalidade de 32,64% e 38,98%, respectivamente. O número de internações por essas doenças diminuiu no período, com quedas de 32,87% e 43,59%.

Já a dengue registrou aumento de 29,51% nas internações e de 14,26% na taxa de mortalidade. Os dados fazem parte de um estudo dos pesquisadores Nikolas Lisboa Coda Dias e Stefan Oliveira, da Universidade Federal de Uberlândia; e Álvaro A. Faccini-Martínez, da Universidade de Córdoba.

Eles compararam os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde durante os primeiros oito meses de 2020 com os valores médios do mesmo período dos anos de 2017 a 2019.

Na avaliação da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, houve aumento do número de casos dessas enfermidades durante a pandemia. “Houve redução dos casos notificados e aumento da letalidade”, disse à Agência Brasil o presidente da entidade, Júlio Croda.

